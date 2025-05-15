Engelliler Haftası dolayısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Otizm Farkındalığı konulu panel gerçekleştirildi.

Manisa CBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından, Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği (MOBAD), Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve MCBÜ Sosyal Hizmetler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Otizm Farkındalığı" konulu panel düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Uçan, MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Baydur, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mikail Kırcalı, Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği (MOBAD) Başkanı Mahperi Serpil Dede ile öğrenciler katıldı.

Panelde açılış konuşmasını yapan MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Baydur, otizmli bireylerin farklı yanlarını ön plana çıkararak iletişim kurma tekniklerini, onların bizimle nasıl nasıl bir arada olabileceğini anlayabilmek için yapmamız gereken pek çok şey olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Baydur, "Özellikle toplum olarak bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani her bir birey olarak değil, toplumun tamamının farklılıkları anlaması gerekiyor. Otizmli bireylerin bu noktada da tabii ki potansiyellerini de ortaya çıkarabilecek pek çok etkinliği yapılabilecek, ön planda tutulması bu ihtiyaçların yeterince belirlenmesi ve bize düşen görevleri de hakkıyla yerine getirilebilmesi önemlidir. Özellikle sosyal hizmet mesleğine aday bireylerin de yoğunluklu olduğu sosyal hizmetle otizmin bir arada nasıl daha iyi çalışabileceğini de belirlemek için doğrudan tarafları ve uzmanları dinlemek çok çok önemlidir. Bu adımlardan özellikle çaba göstereceğimiz eşit, duyarlı yurttaş olmalarını sağlayabileceğimiz pek çok alan, pek çok uygulama var. Bunlarla ilgili de neler yapabiliriz, hangi adımlar atabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz. Özellikle otizmli gruplarla sadece mesleki anlamda değil toplum içerisinde nasıl çalışabiliriz, bunları bilmemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle de bizlere eğitici, öğretici ve hem mesleki yaşamda hem de gündelik yaşamımızda yön verici olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatrist Dr. Umut Baklacı ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Hemşiresi ve aynı zamanda Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği (MOBAD) Başkanı olan Mahperi Serpil Dede, ’Farkındalıkları sevgiyle karşılamak, güçlü bir toplumun temelidir’ ilkesinden yola çıkarak ’Otizm Farkındalığı’ konusunda görüşlerini dile getirdi.

Panel sonunda panelitlere MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Uçan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.