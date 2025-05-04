Manisa Celal Bayar Üniversitesi OptiTech 2 Takımı, katıldığı TEKNOFEST KIBRIS 2025’te "Sunum Ödülleri" dalında birincilik aldı.

Manisa CBÜ OptiTech 2 takımı, OptiFuture projesiyle, TEKNOFEST KIBRIS 2025’te TÜBİTAK paydaşlığında gerçekleşen Sosyal İnovasyon Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. OptiTech 2 Takımı, yarışma kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Sunum Ödülleri’nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Manisa CBÜ’lü öğrenciler Ahmet Kağan Örün, Ezgi Eriş ve Berkay Altunbağ, projelerini etkileyici bir sunumla taçlandırarak bu prestijli ödülün sahibi oldular. Genç yeteneklere ödülleri, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından takdim edildi.

OptiFuture-Yapay Zekâ Destekli Hayat Boyu Öğrenme Platformu Projesi; CV’ler, eğitim geçmişi ve paylaşılan bilgiler doğrultusunda yapay zekâ desteğiyle kişisel yetenek ve becerilerin geliştirilmesinde kişiye özel öğrenme yol haritası oluşturuyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "TÜBİTAK paydaşlığında gerçekleşen bu önemli yarışmada, takımımızın TÜBİTAK Sunum Ödüllerini birincilikle taçlandırılması, bizleri onurlandırdı. OptiFuture projesiyle sosyal inovasyon alanında gösterdikleri vizyon ve emek için OptiTech 2 takımımızı tebrik ediyor, gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.