Manisa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personelinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla satın alınan 400 adet yeni koruyucu kıyafeti birimlere teslim etmeye başladı. Kıyafetler, itfaiyecilerin hem yangınlara karşı daha etkili müdahale edebilmelerini sağlayacak hem de güvenliklerini büyük ölçüde artıracak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zorlu şartlarda daha güvenli çalışabilmeleri için itfaiyecilerin kıyafetlerini yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatları ile alınan yeni koruyucu kıyafetler, itfaiyecilere dağıtılmaya başlandı. Dört katmanlı yapısıyla yüksek ısı ve alevlere karşı üstün koruma sağlayan kıyafetler; baret, başlık, antiflaş, ceket, eldiven, pantolon ve çizme gibi ekipmanlardan oluşuyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, yeni kıyafetlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah giymek zorunda kalmazsınız. Umarım kıyafetlerden memnunsunuzdur. En iyisini almaya gayret gösterdik. Sizler, her şeyin en iyisine layıksınız. Ferdi başkanımıza da desteğinden dolayı sizin adınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

"Son teknoloji koruyucu kıyafetler"

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak son teknoloji koruyucu kıyafetlerimizi aldık. Yangın kıyafetlerimiz itfaiye ekiplerimiz için tam takım olarak tasarlandı. Çizmesinden alt tulumuna, üst tulumundan miğferine kadar flaş başlıkları, eldivenleri, kafa fenerleri hepsi mevcut. Arkadaşlarımız, artık yangınlara yeni ekipmanlarla müdahalede bulunacak. Kıyafetlerimiz ateşe karşı dayanıklı, 4 bariyerli. Omuzlarında, diz ve dirseklerinde güçlendirmeler var. Antiflaş başlıklarıyla birlikte aleve karşı dayanıklı. Özel dikim eldivenler mevcut. Bu eldivenler ile ateşe yaklaşıldığı zaman ele herhangi bir zarar gelmeden, arkadaşlarımız müdahalede bulunabilecek" diye konuştu.

Yeni kıyafetler ile ilk müdahale yapıldı

Yeni koruyucu kıyafetlerin personele teslimi sonrasında meydana gelen araç yangınına ilk müdahale bu kıyafetler ile yapıldı. Yanan araca en kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yeni koruyucu kıyafetler ile yangını güvenli bir şekilde kontrol altına aldı.