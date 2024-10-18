Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Başkan Ferdi Zeyrek’in seçim döneminde sözünü verdiği Anne Kart uygulaması başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in seçim döneminde sözünü verdiği ‘Anne Kart’ projesi uygulamaya başladı. Annelerin sosyal hayata katılımını arttırmak, aile ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Anne Kart’ projesinde, anneler kartlarını alarak uygulamadan faydalanmaya başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, ‘Anne Kart’ projesinin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in seçim öncesinde annelere verdiği söz olduğunu hatırlattı. Kul, “Bu sözü başkanımızın talimatı ve destekleriyle yerine getirdik. ‘Anne Kart’ları, annelerimize dağıtmaya başladık. Proje kapsamında Manisa il genelinde yaşayan 0-5 yaş arasında çocuğu olan hak sahibi annelere ‘Anne Kart’ları aylık 60 biniş olarak yüklenecek. Annelerimiz her ay 60 biniş hakkı tanınan kartlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Annelerimizin yapması gereken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sitesinde bulunan sosyal yardım bölümüne girerek ‘Anne Kart’ başvurusunda bulunmaları olacak. Başvuru sonrasında bizim sosyal inceleme ekiplerimiz annelerimizin durumlarını inceleyecekler. Hak sahibi olan annelerimize fotoğraflı bir şekilde ‘Anne Kart’larının teslim edilmesiyle uygulamamız başlamış oldu. 0-5 yaş arası çocukları olan hak sahibi annelerimiz, herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten faydalanmaya başlamış oldu" dedi.

Kartını teslim alan anne Özlem Sönmez, “Anne Kart için başvuru yaptık. Aradılar, kartımızı almak için geldik. Anne Kart çok güzel bir uygulama. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederiz. Anneler için iyi oldu. Ayda 60 biniş yapabileceğiz” dedi.

Abdülhakim Kurt ise “Çok olumlu bir çalışma. Özellikle annelerin çocuklarını yetiştirirken hastaneye gitmeleri, çocuklarını sosyal donatılara götürürken ulaşımda sağladığı kolaylıklardan dolayı bir dede olarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerimi sunuyorum. Gelinim burada, İstanbul’da da kızım bu uygulamadan faydalanıyor. Belediyemize bu çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.