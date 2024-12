Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör’ü ağırlayan Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, “Manisaspor ile birleşme ihtimalini görüştük. Gündemde bulunuyor. Bazı hususlar, bazı ayrıntılar var. Önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan’ı ziyaret etti. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Manisa futbolu masaya yatırıldı. Ziyarette, Manisa Futbol Kulübü ile Manisaspor arasında beraber bir yol haritası çizileceği mesajları verildi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, futbolda marka değerlerinin korunması anlamında istişareler gerçekleştireceklerini belirtti. Aktan, “Bu istişarenin ayrıntılarını, detaylarına ilişkin daha sonra sizlere bir açıklamada bulunacağız. Dediğim gibi Manisa’nın marka değeri futbol takımlarının geleceği, iş birliği bundan sonraki sürecin ne şekilde ortaklaşa yürütülebileceği, asgari düzeyde bunlar konuşulacak diye düşünüyorum. Birleşme ihtimalini görüştük. Gündemde bulunuyor. Bazı hususlar, bazı ayrıntılar var. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu her daim dile getirdik. Bizim için önemli olan her iki kulübümüz adına da sürdürülebilirliği, futbolun, sürdürülebilirliği ve bu anlamda Manisa için marka değerlerinin korunması ve dolayısıyla Türk futbolunun marka değerinin korunması çok önemli. Bu anlamda her iki kulüp de üzerine düşen hassasiyeti, nezaketi gösterecek diye düşünüyorum. Şu ana kadar kendileriyle bir defa bir görüşmemiz oldu. Bu konuyla ilişkin olarak. Orada da esas unsurlar konusunda bir yol aldığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşacağız. Tabi ki ben sayın başkanımıza da özel görüşmemizi de iletmiştim. Bizler de biliyorsunuz geçmiş dönemlerde belediyede görev aldık. Dolayısıyla o tür görevlerin bir ağırlığı gereği ilk seçim döneminde tabii ki bunun vermiş olduğu bir takım heyecanlar, bir takım fevri hareketler ve bir takım duygusal tepkiler muhakkak olacaktır. Bunun bir sönümlenme süreci vardı. Kulübümüz adına her daim bunu düşünerek sükunetle beklemeyi beklemede kalmayı tercih ettik. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle o makamların olgunluğunun yavaş yavaş artık oturmaya başladığını düşünüyoruz. Bu anlamda sevindirici. Hem Manisa için hem kulübümüz adına. Kendilerine de teşekkür ediyoruz ayrıca. Çok üstün körü üzerinden geçildi. Yapacağımız çalışmaları detaylandıracağız” diye konuştu.

“Alakası olmayan bir firmanın ismi geçti”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör, artık Manisa’nın marka değerlerini konuşacaklarını ifade etti. Hasgör, “Burada gizli kapaklı yapacak bir durum yok. Yani çok şeffaf bir şekilde sizinle de paylaşacak ama bazı detaylar var. Konuşmamız gereken üzerinde uzlaşmamız gereken. Bazı detaylar var. Bu kamuoyunun gözü önünde olan şeyi başlatıldı olarak anlatmanız bence anlamı yok. Bence hiç başka bir yerden bakmak lazım. Manisa futbolunda bir değişim, artık yol yürümenin başka birine devredilmesi gibi bakmak lazım. Onun için o heyecanlı oluyordu. Söylenilen rakamlar doğru değil. Mevlüt Aktan ve Yasemin Buket Aktan’ın Manisa halkına yaklaşımı jest dediğimiz bu konuda anlamlandırabilirsiniz” dedi.