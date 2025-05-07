Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Avusturya’da düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’ndan (Austria Cup Zeltweg 2025) kupa ve madalyalarla döndü.

Judo altyapısına büyük önem veren Yunusemre Belediyespor, Avusturya’da düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda (Austria Cup Zeltweg 2025) büyük bir başarıya imza attı. Katıldığı birçok kategoride madalyaları toplayan Yunusemreli sporcular, genel sıralamada ise Türkiye’ye üçüncülük kupasını kazandırdı. Buna göre kızlarda minikler 32 kiloda Melek Bal birinci, 46 kiloda Taçmin Eroğlu ikinci, yıldızlar 32 kiloda Melek Bal birinci, 40 kiloda Elif Şanıer ikinci, 36 kiloda Rabia Tekin üçüncü, ümitler 36 kiloda Rabia Tekin birinci, 40 kiloda Elif Şanıer üçüncü oldu. Erkeklerde ise küçükler 34 kiloda Eyüp Ensar Düzlük üçüncü, süper minikler 30 kiloda Hüseyin Kumsar üçüncü, minikler 34 kiloda Yağız Duman birinci, 30 kiloda Yağız Emre Yıldırım üçüncü, yıldızlar 38 kiloda Oğuzhan Uygun ikinci, ümitler 38 kiloda Şakir Tuna Koçtürk üçüncü olmayı başardı.

Sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, "Turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ekibimizle gurur duyuyoruz. Spora ve sporcuya her daim destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a teşekkür ederiz" dedi.