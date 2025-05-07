Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi’nde bulunan 6 okul, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekmek ve hayatını kaybeden masum çocukları anmak amacıyla bu yıl mezuniyet töreni ve eğlencelerini iptal etme kararı aldı.

Alınan ortak karar doğrultusunda, Urganlı’daki öğretmenler ve öğrencilerin de destek verdiği bu anlamlı duruş, 4. Eğitim Bölgesi Müdürü Mustafa Demirarslan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Demirarslan yaptığı açıklamada, "Maalesef Gazze’de yapılan soykırımın, katledilen kadın ve çocukların sesine dünya halen sessiz kalıyor. Bu yapılan katliamı bizler de büyük bir acı ile seyrediyoruz. Gazze’de açlık, susuzluk ve bu vahşet yaşanırken bizler de bu duruma kayıtsız kalmamak adına, öğretmen ve öğrencilerimizin destek verdiği bu kararla, bu yıl okullarımızda mezuniyet eğlencesi ve törenlerini yapmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen okul müdürleri şöyle: Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Haşim Yıldırım, Urganlı 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Durmuş Aktürk, Urganlı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Demirarslan, Urganlı Atatürk İlkokulu Müdürü Metin Karakeçili, Urganlı Besime Işıldak İlkokulu Müdürü Hasan Pala, Akçapınar İlk ve Ortaokulu Müdürü Erdal Çandar.

Bu kararla birlikte öğrenciler, Gazze’deki mazlum halkın acılarına ortak olurken, toplumsal duyarlılığın da güçlü bir örneğini sergilemiş oldu.