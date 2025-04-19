Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadın voleybol takımı, orta oyuncu Ece Kozdere’yi kadrosuna kattı. Kozdere, Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen tören ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

2025-2026 sezonunda KFC Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadın voleybol takımı, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon Bolu Belediyesi forması giyen Ece Kozdere’yi kadrosuna kattı. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan 1.89 metre boyundaki Kozdere, Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreni ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kozdere, "Manisa’ya geldiğim için çok mutluyum. Kulübün hedefleri, kendi hedeflerim ile uyuştuğu için hiç tereddüt etmeden Manisa BBSK ailesine katıldım. Yeni sezonda hep birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.

Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin ise imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Kadromuzu kısa sürede şekillendirip, sezona hazır bir şekilde giriş yapmak istiyoruz. Bunun için de yönetim ve teknik ekip olarak yoğun mesai harcıyoruz. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de Bolu Belediyesi forması giyen Ece Kozdere’yi de kadromuza kattık. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ece Kozdere kimdir?

1997 doğumlu sporcu orta oyuncu pozisyonunda görev yaparken, kariyerinde daha önce Karşıyaka SK, Bolu Belediyesi ve Bahçelievler Belediyespor formaları giydi.