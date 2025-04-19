Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18 Nisan’da üroloji alanında önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. ’Vakalar Eşliğinde Üroteknolojik Gelişmeler’ başlıklı toplantıda, hem teorik bilgiler hem de canlı cerrahi uygulamalarla güncel teknolojiler değerlendirildi.

Toplantı konferans sonrası ameliyathaneye taşındı. Bodrum Acıbadem Hastanesi’nden Doç. Dr. Serdar Yalçın, HoLEP (Holmium Lazer Enükleasyon Prostatektomi) ameliyatını canlı olarak gerçekleştirerek, iyi huylu prostat büyümesine yönelik modern cerrahi teknikleri uygulamalı olarak aktardı. Ardından, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Can Kiremit, aspiratörlü erişim kılıfı kullanarak RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle böbrek taşı operasyonunu başarıyla tamamladı. Her iki ameliyat sırasında katılımcı uzmanlarla güncel kılavuzlar, pratik ipuçları ve teknolojik yenilikler üzerine etkileşimli değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen akademisyenler ve genç üroloji uzmanlarının katıldığı etkinlik, teorik bilgi ile pratiği birleştirerek katılımcılara yüksek verim sağladı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu tür organizasyonlarla yalnızca bölgesel sağlık hizmetlerine değil, ulusal düzeyde bilimsel gelişime de katkı sağlamayı hedefliyor.