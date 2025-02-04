Manavgat’ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Eksikleri bulunan motosiklet sürücüsüne toplam 20 bin 701 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden seyir halindeki Cumali A.’nın kullandığı 35 YL 130 plakalı otomobil ile Berkant K.’nın kullandığı 07 HJJ 43 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüye 20 bin TL ceza kesildi

Öte yandan, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi yetersiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267’şer TL, motosikletin muayenesinin olmaması nedeniyle 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 20 bin 701 TL para cezası uygulandı.