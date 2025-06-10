Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Akarca Yaylası’nda bir evin güvenlik kamerası, aynı noktada birer dakika arayla görüntülenen atmaca ve kurdu kaydetti.

Gazipaşa’nın Akarca Yaylası’nda bir evin bahçesinde kurulan güvenlik kameralarına, kısa aralıklarla bir atmaca ve bir kurt takıldı. Aynı açıda, birer dakika arayla görüntülenen yaban hayvanları, görsel bir doğa şöleni sundu. Aynı noktada sadece bir dakika arayla kaydedilen bu iki yabani hayvan, bölgede yaban hayatının ne kadar aktif olduğunu gözler önüne serdi.

"Doğanın içinde yaşamak büyük bir sorumluluk"

Görüntülerin kaydedildiği evde yaşayan Mustafa Atalay, yaşadıkları şaşkınlığı ve heyecanı dile getirdi. Atalay, "Görüntüleri izleyince önce inanamadım. Bahçemizin ortasında önce bir atmaca, sonra bir kurt… İkisi de birer dakika arayla oradan geçmiş. Doğayla iç içe yaşıyoruz ama bu kadar yakın temas insanı hem büyülüyor hem de düşündürüyor. Yaylada küçükbaş hayvanlarımız, tavuklarımız var. Onların güvenliği için daha fazla önlem almamız gerektiğini fark ettik. Bu ortamda yaşamak çok güzel ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu bölgede bulunan hayvan sahiplerinin de mutlaka tedbirli olmaları gerekiyor. Doğada yaşıyoruz, buralar bizler gibi yaban hayvanlarının da evi" dedi.