Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Haziran Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’incisi, Başkan Vekili Halil Uğur’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesinde, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Araban ilçesinde 24 Mayıs’ta ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan ve cansız bedeni bulunan Onurcan Özdemir anıldı.

Gündem maddeleri kapsamında, Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde yürütülen "Bir Umut Bir Can Projesi" ile ilgili protokol görüşüldü. Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, vatandaş ile özel sektör arasında aracı olacak. Ayrıca çevre illerdeki eksikliklerin giderilmesine yönelik proje destekleri de oylanarak karara bağlandı.

Gaziantep Büyükşehir’den çevre illere destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki yüzme havuzunun yeniden yapımı için proje desteği verecek. Öte yandan, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak itfaiye birimine 2 yıl süreyle arasöz aracı tahsis edildi.

Doğal yaşamı koruma sunumu meclis gündemindeydi

Toplantıda Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler bir sunum yaptı. Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında bilgi verdi. Sunumda ayrıca, kent genelindeki sokak hayvanlarının sayıları ve yapılan hizmetler de meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Başkan Vekili Uğur’dan anma mesajı

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, yaşanan kayıplardan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i ebediyete uğurladık. Yerel yönetimlere hepimiz hizmet ediyoruz. Bu acıyı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak paylaşıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Onurcan Özdemir’in bulunması için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Uğur, "15 gün boyunca tüm belediyelerimiz, siyasi partiler, meclis üyelerimiz ve bölgedeki tüm gönüllüler büyük bir gayret gösterdi. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Onurcan’a ulaşıldı ve defnedildi. Bu süreçte emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.