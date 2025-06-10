Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaylada kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki adam için arama çalışmaları sürüyor.

Gazipaşa’nın Güneyköy Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz, 6 gün önce yaylada kayboldu. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyince yakınları endişelenerek önce çevrede kendi imkânlarıyla arama yaptı, ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando timleri ile birlikte yaklaşık 300 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda iki kadavra köpeği ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Burak Mindivanlı da arama çalışmalarına destek verdi. Komutanlar, arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri ve diğer gönüllü gruplar ise gece gündüz demeden arama faaliyetlerini sürdürüyor.

"Çalışmalar gece gündüz sürüyor"

Güneyköy Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kayıp amcamız Hüseyin Karadeniz için bugün 6. gününde arama çalışmaları devam etti. Antalya İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Sayın Tarık Hekimoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sayın Burak Mindivanlı da arama çalışmalarının sürdüğü Sugözü Mahallesi’ne gelerek bölgedeki çalışmaları yerinde incelediler. Gece gündüz demeden devam eden çalışmalarda emeği geçen tüm komutanlarımıza ve ekiplere teşekkür ederiz. En kısa sürede sağ salim haber almayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.