Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaza; D-400 Karayolunda dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammed Z’nin kullandığı 07 MD 3481 plakalı Mercedes marka otomobil, Ali A’nın kullandığı 07 AYZ 702 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, araçlarda bulunanlar sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmedi. Araçlarda ise hasar meydana geldi.