Yapımı tamamlanan ve gelecek eğitim öğretim döneminde öğrenime açılacak olan Namık Kemal İlkokulu, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedeflerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen geri dönüşüm defilesi ve sergi, okulun yeni binasında yoğun katılımla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Can, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, günün anlam ve önemine dair konuşmayı okul öğretmenlerinden ve Sıfır Atık Projesi’nin yürütücülerinden Kader Aktaş gerçekleştirdi. Konuşmasında geri dönüşümün çevresel ve ekonomik katkılarına dikkat çeken Aktaş, atıkların türlerine göre ayrıştırılarak yeniden kazanımının önemine vurgu yaptı.

"Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanabilir, enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Örneğin, madenden çıkarılarak üretilen bir metal kutu yerine, geri dönüşümle 20 metal kutu üretmek mümkün," diyen Aktaş, geri dönüşümün aynı zamanda istihdam oluşturduğunu ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, okulun yapımında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür edildi. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladığı kıyafetlerle gerçekleştirdiği renkli defile oldu. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan defile, çevre duyarlılığına görsel bir mesaj verdi.

Program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ve ardından yapılan pilav ikramı ile sona erdi.