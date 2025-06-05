İzmir’in gözde turizm ilçelerinden Çeşme’de, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Çeşme Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, vatandaşların bayramını kutlayarak, ilçede alınan güvenlik ve sağlık önlemlerine dikkat çekti. Maraşlı, bayram boyunca tüm kamu kurumlarının 7/24 esasına göre görev başında olacağını belirtti.

"Bu vesileyle ilçemizde ikamet eden kıymetli hemşehrilerimizin ve bizleri ziyarete gelen misafirlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum," diyen Kaymakam Maraşlı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bayram süresince güvenlik güçlerimiz ve sağlık birimlerimizce tüm tedbirler titizlikle alınmıştır. Devletimizin tüm kurumları, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla aralıksız çalışmaktadır. Trafikte de dikkatli olalım, hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim. İçişleri Bakanlığımızın da vurguladığı gibi ‘Yolun sonu bayram olsun.’"

Kaymakam Maraşlı, tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram temennisinde bulundu.