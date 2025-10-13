Antalya’da 11-12 Ekim tarihlerinde yapılan Amatör Spor Haftası Serbest Güreş Turnuvası’nda Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları iki şampiyonlukla turnuvaya damga vurdu.

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü’nden Mehmet Başkan Bozkurt; 100 kilogramda, Ahmet Mete Varış ise 52 kilogramda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk elde etti. Manavgat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği başarıdan duyulan gurur dile getirilerek, "Sporcularımız Mehmet Başkan Bozkurt ve Ahmet Mete Varış’ı, gösterdikleri performans ve azimlerinden dolayı tebrik ediyor, emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.