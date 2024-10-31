Antalya’nın Manavgat İlçesinde 1-3 Kasım tarihleri arasında Manavgat Belediyesi tarafından, ilk kez düzenlenecek olan “Zeytin ve Zeytinyağı” festivali yarın başlıyor. Manavgat Belediye Başkanı Dr Niyazi Nefi Kara, festival öncesi basın mensuplarıyla Manavgat’ta bir araya gelerek festival programını ve zeytincilik konusundaki hedeflerini paylaştı. Toplantıya, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Bakanı İdris Taş, Manavgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Avni Gelendost ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Manavgat’ın zeytini kaliteli

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, tarihi 500-700 yıl ve öncesine dayanan Manavgat bölgesindeki zeytinleri kamuoyuna tanıtmak ve sektörün katma değerini artırmak amacıyla festivali düzenlediklerini belirtti. Başkan Kara toplantıda “Zeytin ve zeytinyağı üreticisinin sorunlarını masaya yatırmak, ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, gücümüz yettiğince de sektörü desteklemek istiyoruz.” dedi.

Manavgat’ın, iklim ve toprak yapısı nedeniyle zeytin yetiştiriciliği açısından oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyen Kara: “İlçemizde şu an üretim alanı 50 bin dönüme yayılmış durumda. Tahmini 2 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet göstere 11 adet zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Yani kamuoyunda çok bilinmese de Manavgat çok kaliteli zeytinleri olan önemli bir zeytin şehridir.” dedi.

Yöreye has zeytini "Beylik zeytini"

Hemen her çeşit zeytin türünün yetiştiği bölge toplam 11 çeşit zeytin türüne ev sahipliğe yapıyor. Bölgede kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzalya, arbekün, girit, gemlik ve Antalya bölgesinde coğrafi işareti alınmış tavşan yüreği ile yalnızca Manavgat’a ait beylik zeytini yetişiyor. Beylik zeytini bölgeye özgü, iri taneli, dolgun bir tür. Konuyla ilgili olarak Başkan Kara, “Bölgeye has ‘beylik’ zeytinimiz için coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmalara kısa zamanda başlayarak bu konuya öncelik vereceğiz.” dedi.

Zeytin başarının simgesi ve milli bir meseledir

Başkan Kara toplantıda zeytinin milli bir mesele olduğunu ifade ederek, “Zeytinin en güzel tarafı: zeytin barış demektir. Özellikle bu dönemde zeytinin bütün insanlığın barış simgesi olarak kullanılması, zeytinin başkenti Anadolu için ayrı bir anlam taşıyor. Barış ve sağlık için zeytinyağına sahip çıkmamız gerekiyor. Zeytin hem ülkemiz hem de ilçemiz tarım kültürünün önemli bir parçasıdır ve önemli bir ekonomik değere sahiptir. Zeytin ağaçları tarihî olarak kültürümüzü ifade eder. 500-600 yaşındaki ağaçlarımızla Manavgat bu tarihî kültür simgemizin önemli temsilcilerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Dr Niyazi Nefi Kara sözlerine şöyle devam etti, “Ülkemiz, dünya genelinde en büyük zeytin üreticilerinden biridir ve zeytin, hem iç tüketim hem de ihracat açısından stratejik bir üründür. Bu nedenle zeytinle ilgili politikalar, tarım destekleri ve üretim yöntemleri ve bugün burada yaptığımız tanıtım gibi konuların tamamı, milli bir mesele olarak ele alınır. Ben de zeytin konusuna milli bir mesele olarak bakıyorum. Bu manada zeytinliklerin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları, çevresel ve kültürel miras açısından büyük öneme sahiptir. Ben Manavgat Belediye Başkanı olarak, görev yaptığım süre boyunca zeytinliklerimizin korunması, zeytin üreticisinin desteklenmesi ve zeytinyağı endüstrimizin gelişerek katma değerinin artırılması konusunda, üzerime düşen herşeyi yapacağım. Çünkü zeytin ağaçlarımızın korunması, üretimin genişlemesi ve sektörün desteklenmesi sadece ekonomik bir değer değil aynı zamanda tarihi bir sorumluluğumuzdur.

Doktor Başkan Kara: "Sağlıklı yaşamak için mutlaka zeytin tüketilmeli"

Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, festival vesilesiyle zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından birçok faydasının da altını çizdi. Başkan Kara: “Bizim kuşaklar hatırlar, çocukluğumuzda zeytinyağlı yiyemem aman diye türküler vardı. Zeytinyağı ne kadar faydalı diye tartışılmazdı bile, neredeyse ötelenirdi. Son yıllarda biz hekimler olarak zeytinyağını ön plana çıkardık. Sağlıklı yaşamak için mutlaka zeytinyağı tüketilmeli. Toplumun çoğunun bildiği gibi zeytinyağı çok faydalı. Antioksidan özellikleri, kalp sağlığınızı destekler ve sindirim sistemine yardımcı olur. Beyin sağlığına ve cilde de çok iyi gelen zeytinyağı bölgemizde kolay ulaşılabilir ve diğer bölgelere göre daha ekonomik. Ben bu festival vesilesiyle, bir hekim olarak zeytin ve zeytinyağı tüketmenin önemine ayrıca dikkat çekmek istiyorum.” dedi.

Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festival’i 1 Kasım Cuma günü Manavgat Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak kortejle start verecek ve Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde açılış töreni gerçekleşecek. Festival 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Festival televizyoncu Ezgi Gözeger’le “Zeytin Tadımı” etkinliği ile devam edecek. Etkinlikte Manavgat merkezde bulunan Saraçlı Mahallesinde bölgenin en yaşlı zeytin ağaçları ziyaret edilecek. Konuklarla beraber zeytin ve zeytinyağı tadımı gerçekleşecek. Aynı zamanda bölgedeki zeytinyağı üretim merkezi ziyaret edilerek zeytinyağı sıkım işlemi de deneyimlenecek.

Aynı gün AKM salonunda tarım yazarı Mine Ataman moderatörlüğünde akademisyen ve üretici konuşmacıların yer alacağı “Çalıştay” yapılacak. Çalıştay zeytin konusunda uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Çalıştayda zeytin ve zeytinyağının beslenmedeki önemi, zeytin yetiştiriciliği, coğrafi işaret ve markalaşma, zeytinyağı üreticilerinin sorunları ve zeytinyağının gastronomideki yeri gibi konular uzmanlar tarafından konuşulacak.

Festivalin 2. günü olan 2 Kasım tarihinde ise gazeteci Meliha Okur’un moderatörlüğünde "Zeytin ve Zeytinyağı" konulu ’Forum’ düzenlenecek. Forumda ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım konuşmacı olacak. Yıldırım sektördeki üretim, işgücü, pazar ve ihracat konularına değinirken, bölgedeki üreticiler ise Manavgat özelinde sektörü değerlendirecek.

3 gün sürecek festivalde Manavgat yöresine ait zeytin ve zeytinyağlarının sergileneceği festival çarşısı ise 1-3 Kasım tarihleri arasında Manavgat Kültür Merkezi önünde vatandaşların ziyaretine açık olacak.