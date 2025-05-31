DÜZCE (İHA) – Düzce’de köy yollarında malzemeli bakım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Yeniaynalı Köyü’nde malzemeli yol bakım çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeniaynalı Köyü’nde malzemeli yol bakım çalışmalarını tamamlayan ekipler diğer bölgelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Yapılan çalışmalar sayesinde köy içi ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getirilmiş olup, vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılması planlanıyor.