Düzce Belediyesi, Ticaret Müdürlüğü ile Defterdarlık iş birliği ile Aziziye Pazaryeri’nde denetimler devam ediyor. Tezgahlarda bulunan ürünlerin künye ve faturalarının incelendiği denetimlerle kayıt dışı satış ve kaynağı belli olmayan ürünlerin vatandaşlara ulaşması engelleniyor.

Ticaret Bakanlığı, güvenli ve sağlığa uygun ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda geçtiğimiz yıllarda bir Genelge yayınlamış, söz konusu Genelge kapsamında market, pazaryeri, bakkal ve manav gibi sebze ve meyvelerin perakende satıldığı noktalarda künye bulundurma zorunluluğu getirmişti. Bu kapsamında yürütülen denetimler kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü Memurları ve Defterdarlık Muhasebe Memurlarının ortaklığında Aziziye Pazaryeri’nde denetim düzenlendi.

Esnafların tezgahlarında künye ve fatura belgelerini inceleyen ekipler, vatandaşlara güvenli ürünün ulaştırılması bakımından büyük önem taşıyan künye meselesinde yaptırımların ağır olduğunu belirterek halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti. Esnafların merak ettiği soruları da yanıtlayan ekipler, kurallara uygun satış yapan tezgah sahiplerine teşekkür ederek denetimi tamamladı.