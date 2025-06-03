Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 450 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtarak yüzleri güldürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç’ın da katıldığı etkinlikte, miniklerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyerek ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü bayramlık kıyafet dağıtımı kapsamında, 450 çocuk yeni kıyafetlerine kavuştu. Bayram coşkusunu erken yaşatan etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da hazır bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Kılıç, onların mutluluğuna ortak oldu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, sosyal yardım çalışmalarının Kurban Bayramı süresince devam edeceğini belirtti.

Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.