Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yağmur sularının denize hızlı ve sorunsuz ulaşmasını sağlamak amacıyla stratejik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle derelerin denizle birleştiği noktalarda biriken kum ve çamurlar temizlenerek altyapı sistemlerinin verimliliği artırıldı.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda denize ulaşan 17 dere ve yağmur suyu kutu menfezlerinin ağızlarında yapılan çalışmalar sonucunda, dalgaların getirdiği rüsubat temizlendi. İki ay süren çalışmada tonlarca malzeme kamyonlarla depolama alanlarına taşındı. Bu kapsamlı temizlik sayesinde yağmur sularının tahliyesi sorunsuz bir şekilde sağlandı. Çalışmalar, Atakum’un ardından Canik ilçesinde de devam ediyor.

Kesintisiz ve güvenli altyapı için çalışmalar sürüyor

SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı sistemlerinin sorunsuz işlemesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizde meydana gelebilecek sel ve taşkın riskine karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl merkez ilçelerimizde toplam 26 bin 320 metre uzunluğunda rüsubat temizliği gerçekleştirildi. 2025 yılında da çalışmalarımız hız kesmeden sürdürülmektedir. Denizle bağlantılı derelerimizin ağız kısımları temizlenerek yağmur sularının tahliyesi kolaylaştırılmıştır. Samsun’un altyapı sistemlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde işletmek için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürmektedir."