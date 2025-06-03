DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç köy ziyaretleri yaparak köyün sorunlarını yerinde tespit ederek gerekli çalışmalara başlanılmasını sağlıyor.

Düzce’de köylerin sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, il genel meclis üyeleri ile birlikte Akçakoca Sarıyayla köyünü ziyaret etti. Ziyarette köyün altyapı durumu, ulaşım imkanları ve sosyal hizmetlere dair talepler dinlenerek mevcut ihtiyaçlar yerinde incelendi. Teknik ekipler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, köy halkının beklentileri doğrultusunda çözüm odaklı planlamalar oluşturuldu. Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması amacıyla yürütülecek çalışmalar kesintisiz devam edecek.