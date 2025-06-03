Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının birinci oturumu meclis başkanvekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. 34 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edilirken, Yeşilçam’ın usta aktörlerinden Ediz Hun ve eşi Berna Hun’a fahri hemşehrilik verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilki 34 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Meclis başkanvekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak bir önceki meclis toplantı tutanak özeti oylandı.

Ardından geçilen toplantının ilk gündem maddesinde üst yönetici kadrolarında ve birim müdürlüklerinde yapılan atamalar hakkında meclis üyelerine bilgi sunumu gerçekleştirildi. İl murakabe heyeti ve çiftçi mallarını koruma meclisine üye seçimi maddesi hukuk komisyonuna sevk edilirken, iştirak şirketleri olan firmalara yetki verilmesi maddeleri de kabul edilerek meclisten geçti.

Türk sinemasının usta aktörü Ediz Hun ve eşi Berna Hun’a fahri hemşehrilik verilmesi maddesi oy birliği ile meclisten geçerken, ek ödenek konulması, imar ve şehircilik müdürlüğünde tarife değişikliği, pazaryeri tezgah tahsis bedelleri, seyahat kartları ve vize ücretlerine yönelik tarife değişikliği maddeleri de oylanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Benzersiz Sokak isminin Pala Kemal Sokak olarak değiştirilmesi yönündeki gündem maddesi de Aile ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilirken, imar ile ilgili görüşülen diğer maddeler de imar komisyonuna havale edildi.

Düzce Mobilya Kent Projesi kapsamında detaylı araştırma ve inceleme faaliyetleri yürütülmesi adına Çin Halk Cumhuriyeti’nin Foshan kentine gerçekleştirilecek çalışma ziyaretine gidecekler meclis üyelerinin oyları ile onaylandı.