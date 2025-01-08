Maltepe Belediyesi, ülkede yaşanan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için öğrencilere yönelik başlattığı ‘Genç Üniversiteli Bursu’ndan sonra şimdi de ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim desteği verecek. “Okul Arkadaşım Maltepe” adı altında verilen eğitim desteğiyle öğrencilere 5 bin TL’lik destek sağlanacak.

Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Esin Köymen’in, yeni yılın ilk meclis toplantısında duyurduğu müjdeyle ilçede ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus 5 bin TL’lik maddi destekte bulunulacak.

2025 yılının ilk müjdesi

Verilecek eğitim desteği ile ilgili açıklama yapan Başkan Esin Köymen, “Bugün, 2025 yılının ilk müjdesini verirken, verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizdeki eğitim sistemi, derinleşen ekonomik kriz ve artan eşitsizlikler nedeniyle birçok çocuğumuzun en temel haklarından biri, eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açıyor. Sosyal sınıflar arasındaki uçurum her geçen gün büyürken, bu durum eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini daha da derinleştiriyor. Toplumcu belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasındaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yolda attığımız ilk adım, Maltepe Genç Üniversiteli Bursu ile olmuştu. Bugün ise, sorumluluğumuzu bir adım daha ileriye taşıyor ve 2024-2025 eğitim yılının ikinci döneminde, “Okul Arkadaşım Maltepe” projemiz ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize tek seferlik 5 bin TL eğitim desteği sunacağımızı açıklamak istiyorum” dedi.

“Bu destek, sosyal adalet mücadelesinin de bir parçası”

Atacakları adımın yalnızca maddi bir destekten ibaret olmadığını belirten Esin Köymen, sözlerine şöyle devam etti: “Bu destek, aynı zamanda sosyal adalet mücadelesinin bir parçasıdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, toplumu daha adil, daha güçlü ve daha özgür kılmanın temel taşlarındandır. Eğitimi, sadece bireylerin hayatını değiştiren bir araç değil, aynı zamanda toplumun ortak geleceğini şekillendiren bir güç olarak görmeliyiz. Unutmayalım ki, eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadele etmek, eşit, demokratik ve özgür bir toplum için atılacak en önemli adımdır. Bizler, toplumcu belediyecilik anlayışıyla bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Başvurular internetten yapılacak

İnternet üzerinden online başvurulacak eğitim desteğine, ilçede ikamet edenler, Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olanlar, ilkokul, ortaokul veya lisede okuyanlar, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam edenler, devlet okulunda okuyan veya vakıf/özel okulda yüzde 100 burslu okuyanlar ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin yarısına eşit veya az olanlar başvurabilecek.