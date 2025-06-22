Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı.

Malatya genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Veliler ise okul çevrelerinde çocuklarını bekleyerek heyecanlarına ortak oldu.

AYT oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 180 dakika olacak.