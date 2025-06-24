Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 234 gram metamfetamin,
147 adet ecstasy hap,97 adet sentetik ecza hap,5 gram sentetik kannabinoid,1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA