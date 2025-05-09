Malatya Park AVM’de düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Sınavı, kuaförlük ve berberlik alanlarında teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yer alan Şener Eroğlu Akademi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen URAS Personel/Belgelendirme iş birliğiyle Mesleki Yeterlilik Seviye-4 sınavına ev sahipliği yaptı.

Bay-bayan kuaförlüğü ve erkek berberliği alanlarında teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavların başarıyla tamamlandığını belirten Şener Eroğlu, "Deprem sonrası Malatya’da yapılan bu MYK sınavlarına başka şehirlerden de katılım sağlandı. Bu süreçte bizlere destek veren URAS Personel Belgelendirme yetkililerine ve Malatya Park AVM Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum" dedi.

Eroğlu, önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz mesleki eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini de ifade ederek, "Sizler de mesleğinizi belgelendirmek istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Burada aş var, burada iş var, burada gelecek var" diye konuştu.