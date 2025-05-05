Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinde yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uymanın bir insan hakkı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Trafik kazaları da en az afetler kadar can yakıyor" dedi.

Malatya’da 03-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası kapsamında Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Seddar Yavuz, trafik güvenliğinin sadece bireysel bir sorumluluk olmadığını vurgulayarak, "Trafik kurallarına uymamak bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü bir kural ihlali, başka bir insanın hayatına mal olabilir" ifadelerini kullandı.

Her yıl trafik kazalarında on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hatırlatan Yavuz, "Bir yılda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 6 Şubat’ta Malatya’da yaşadığımız büyük depremde kaybettiklerimizden daha fazla. Ancak bu kayıplar genellikle göz ardı ediliyor. Oysa trafik kazaları da en az bir afet kadar yıkıcıdır" dedi.

Vali Yavuz, Malatya’da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önemli bir kısmının aşırı hız ve motosiklet kazalarından kaynaklandığını belirterek, "Sürekli denetim yapıyoruz diye eleştiriliyoruz. Ama eğer kurallara uyulmazsa, biz bu kazaların önüne geçemeyiz. Trafikte sorumluluk direksiyon başına geçen herkesin omzundadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından trafik güvenliği konusunda çeşitli bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimler ve trafik simülasyonları da yoğun ilgi gördü.

Malatya Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca farklı noktalarda yapılacak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle devam edecek.