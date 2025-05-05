Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve vatandaşların İslami usullere uygun kesim yapmalarını sağlamak amacıyla ‘Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Kesim Kursu’ düzenliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen kurs, 26-27-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kurs sonunda katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Toplam 20 saat sürecek olan eğitimlerde, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Kurban Kesiminin İslamiyet’teki Yeri ve Önemi’ ile ‘Kurban Kesim İşlemi’ başlıklarında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verilecek. Teorik eğitimler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların, en geç 23 Mayıs Cuma gününe kadar Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Kurs Kayıt Bölümüne başvurmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0422 213 02 18 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.