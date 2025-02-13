Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Jandarma komutanlığı ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Boğazlıyan Atatürk Karayolu Poyrazlı Köyü yolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Yolcu otobüsü; Asayiş Timleri, Trafik Jandarması ve Karayollarına ait kar küreme aracının yardımı ile kurtarıldı. Çekerek ilçesi Kuzgun köyü yolu üzerinde ise bir araç kara saplanarak mahsur kaldı. Eşi ile birlikte mahsur kalan F.Y., Trafik Jandarması tarafından yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Saraykent Ozan Beldesi’nde ise D-200 Karayolu üzerinde E.E.T. idaresindeki bir araç arıza yaptı. Eşi ile birlikte soğuktan etkilenen E.E.T., Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması’nın yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı. Yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesinin ardından yolculuklarına devam ettikleri bilgisine ulaşıldı.