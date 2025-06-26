Aydın’ın Efeler ilçesinde defalarca temizlenen çöp eve bugün yine girildi, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında yaşayan anne Aysun D., ile oğlu Emrah D., çevrede bulduğu çöpleri ve hayvanları evlerine topladı. Çöplerin çürümesiyle evden mahalleye kötü koku yayıldı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri belediyeden yardım isteyerek evdeki çöpleri boşaltma kararı aldı. Evden 3 kamyon çöp çıkarılırken hem apartman sakinleri hem mahalle sakinleri şimdilik rahat bir nefes aldı.

Anne ve oğlun yaşadığı ev geçtiğimiz haftalarda yine temizlenmiş ve evde bulunan 5 kedi, 3 kaplumbağa koruma altına alınmıştı. Hayvana eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Aysun D., ve Emrah D., adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.