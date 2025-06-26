Kent genelinde trafiği rahatlatmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından Şehit İlhanlar Caddesi’nde, 27 Haziran Cuma günü yol yenileme çalışması başlatılacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından "Güvenli ve konforlu ulaşım." hedefi ile başlatılan asfaltlama hamlesi kent genelinde aralıksız devam ediyor. Ulaşım güvenliğini artırmak ve şehir içi trafik akışını daha sağlıklı bir hale getirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında 27 Haziran Cuma günü Şehit İlhanlar Caddesi’nde kapsamlı bir yol yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar, 3 etap halinde ilerleyecek. İlk etapta, Gazi Caddesi ile eski Toplum Polisi Kavşağı arasında yapılacak olan asfalt söküm işi ile yol yenileme çalışmaları başlayacak. Ardından ikinci etap çalışmaları Eski Toplum Polisi Kavşağı ile Yunus Emre Bulvarı arasında ve üçüncü etap çalışmaları da Yunus Emre Bulvarı ile Kanal Boyu arasında yürütülecek. Şehit İlhanlar Caddesi’ndeki yol yenileme çalışmalarının, yaklaşık 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 etaptan oluşacak Şehit İlhanlar Caddesi yol yenileme çalışmalarında freze asfalt kazıma makinesi ile deforme olan yolun asfalt sökümünü gerçekleştirerek finişer asfalt serme makinesiyle bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt seriminde bulunacak. Toplam 12 bin metrekare alanda yapılacak olan asfaltlama çalışmasının yanı sıra, kent estetiğini ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla bölgede kaldırım onarımı ve düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülecek. Ekiplerin yoğun mesaisinin ardından yapılacak yeni yolla birlikte, güzergâh üzerindeki bozuk zeminler ortadan kaldırılarak yol kalitesi önemli ölçüde artırılmış olacak.

Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından planlanan yol yenileme çalışmaları kapsamında Şehit İlhanlar Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, çalışmalar süresince trafik akışı ise Gazi Caddesi üzerinden sağlanacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Elazığ Belediyesi olarak, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol standartlarını iyileştirmek amacıyla sürdürdüğümüz ulaşım altyapısı çalışmalarında vatandaşlarımızın desteğini önemsiyoruz. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizden sabır ve anlayış bekliyoruz" denildi.