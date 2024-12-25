M1 Konya Alışveriş Merkezi, ailece keyifli vakit geçirilebilecek etkinlikleriyle Konya’nın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Rafadan Tayfa Kapadokya filmi, gösteri ve imza günüyle 29 Aralık’ta hayranlarını M1 Konya’da ağırlayacak.

M1 Konya Alışveriş Merkezi, sadece alışveriş değil, aynı zamanda ailece vakit geçirilebilecek etkinlikleriyle Konya’nın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. TRT ve ISF Studios ortak yapımı olan, çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa Kapadokya filmi, eğlenceli bir gösteri ve imza günüyle Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini gerçekleştirdiği M1 Konya’da hayranlarıyla buluşuyor. Etkinlik kapsamında, Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanları, 29 Aralık Pazar günü Konya’daki hayranları için özel bir sürpriz hazırladı. Katılımcılar, film karakterlerinin imzaladığı posterleri hediye olarak alabilecek ve 12.00 ile 15.00 saatlerinde gerçekleştirilecek gösteri seanslarıyla keyifli anlar yaşayacak.