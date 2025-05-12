Lokman Hekim Van Hastaneleri, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladı.

Hastanede düzenlenen etkinliğe Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Veli Avcı, Lokman Hekim Hayat Hastanesi Başhekimi Barış Hanevdeloğulları, Lokman Hekim Van Hastanesi Başhemşiresi Gamze Gençer Baran ve Lokman Hekim Hayat Hastanesi Başhemşiresi Yağmur Kaçan ve hemşireler katıldı. Burada hemşirelerin gününü kutlayan Müdür Doğan, sağlık personelinin önemli bir parçası olan hemşirelerin, hasta bakımındaki kritik rolüne dikkat çekti. Doğan, "Hemşireler; hastanelerde, polikliniklerde, yoğun bakım ünitelerinde ve evde hasta bakımı gibi çeşitli ortamlarda, hastalara şifa sürecinde destek oluyor. Bu süreçte sadece tıbbi ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp aynı zamanda hastalara manevi destek de sunuyorlar. Örneğin, kronik hastalığı olan bir hastanın düzenli ilaç takibini sağlamak, ameliyat sonrası bir hastanın ağrılarını dindirmek veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bir hastaya moral vermek gibi görevler hemşirelerin sorumluluğunda bulunuyor. Görevli hemşireler, hasta memnuniyetini ön planda tutarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Ben bu vesileyle tüm hemşirelerin gününü kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.