Soma Linyit Anadolu Lisesi öğrencileri, doğayı koruma bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler kendi fidanlarını toprakla buluşturarak çevreye olan katkılarını somut hale getirdi.

Soma Linyit Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Akbulut, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bir fidan dikmek, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de yeşertmektir. Gençlerimize çevre bilincini aşılamak ve doğaya olan sorumluluklarını hatırlatmak, en değerli yatırımlarımızdan biridir. Bu etkinlik, öğrencilerimizin doğa ile güçlü bir bağ kurmasına ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor." dedi.

Öğrenciler, fidanlarını dikerek hem doğaya olan sevgilerini gösterdi hem de gelecekteki nesillere yeşil bir miras bırakmak için önemli bir adım attı.