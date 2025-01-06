Amasya’da lise öğrencisi Azra Varol, 16. yüzyılda yaşamış divan şairi Hubbi Hatun’u genç nesillere tanıtmak amacıyla proje yürütüyor. Asıl adı Ayşe olan Hubbi Hatun’u kapsamlı şekilde araştıran 11. sınıf öğrencisi Varol, çalışmasını okulunda ve üniversitede derslerde sunumlar yaparak paylaştı.

Amasya Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Varol, Amasya’nın zengin kültürel dokusundan beslenerek divan edebiyatında iz bırakan eserler verip şiirlerinde genellikle sevgi, ayrılık, ilahi aşk ile insanın manevi yolculuğunu konu edinen Hubbi Hatun’un gölgede kalan eserlerinin gün yüzüne çıkarılmasını hedeflediğini belirtti.

Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâ eserinde Hubbi Hatun’undan bahsederken kaleme aldığı ‘Erkek aslan aslandır da, dişi aslan değil midir?’ ifadesiyle çok cesur bir kadın olduğunu gözler önüne serdiğine işaret eden Varol, “Türk kadınının tarih boyunca şiir ve edebiyatta oynadığı aktif rolü tanıtmak istiyorum. Öne çıkmış kadın şairler arasında Amasyalı Hubbi Hatun var” diye konuştu.