Hakkari’de kalın bağırsağı dışarı çıkmış halde kliniğe getirilen kedi veteriner hekimlerce ameliyat edildi.

Sümbül Mahallesi Gazi İlkokulu çevresinde bulunan sahipsiz kedi için veterinerler seferber oldu. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen, genetik faktörler ve beslenmeye bağlı olarak kalın bağırsağı dışarı çıkan kedi, veteriner hekim Faysal Cindioğlu tarafından hemen ameliyata alındı. Bölgede nadiren yapılan ameliyatı gerçekleştiren Cindioğlu, “Yaptığımız muayene sonucunda genetik faktörler ve beslenmeye bağlı olarak (Prolapsus rekti) kalın bağırsağı dışarı çıkması teşhisi koyduk. Acı çeken kediyi hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Müşahede altına aldığımız kedi daha sonra tekrar yaşam alanına geri bırakılacak” dedi.