Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 23 Ekim Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında gerçekleştirilen deprem tahliye tatbikatında afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrendi.

23 Ekim Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrenciler, muhtemel bir deprem anında doğru hareket tarzını uygulayarak sıraların yanına çök-kapan-tutun pozisyonuna geçti. Ardından okul binası kontrollü şekilde tahliye edilerek bahçede toplanma alanında güvenli bir şekilde bekleme düzeni oluşturuldu. Etkinlikte, öğrencilere afet anında alınacak önlemler, tahliye sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ve afet risklerini azaltmaya yönelik bilinçlendirme bilgileri aktarıldı. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yapılan açıklamada tatbikatların öğrencilerin afet bilincini artırmak ve muhtemel acil durumlarda doğru refleks geliştirmelerini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurgulanarak "23 Ekim Afet Riskleri Azaltma Günü etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye ile birlikte okulumuzda saat 10.00 ’da deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrencilerimiz afetlerde hareket tarzı ve afet riskleri hakkında bilgilendirildi" ifadeleri yer aldı.