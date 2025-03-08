Denizli’de 1-7 Mart Deprem haftası kapsamında senaryo gereği 6,5 şiddetindeki depremin tatbikatını gerçekleştirildi. 407 öğretmen, öğrenci ve personelin katıldığı tatbikatta öğrencilere afet anında yaşanabilecek tüm senaryolar gösterildi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata AFAD ekibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, UMKE, sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan MEB Arama Kurtarma (AKUB) ekibi katıldı. 407 öğretmen, öğrenci ve personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği 6,5 şiddetinde meydana gelen depremde neler yaşanabileceği ve yapılması gerekenler bir bir anlatıldı. Tatbikatta MEB AKUB üyesi okul müdürü Turan Genç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Gök koordinesinde gerçekleşen deprem tatbikatında ilk sirenle birlikte bulundukları alanda çök, kapan, tutun yapan öğretmen ve öğrenciler, ikinci sirende ise tahliye planına uygun şekilde okuldan çıktı.

407 kişinin okulu tahliye etmesi 44 saniye sürerken, senaryo gereği yaralanan bir öğrenci ise ekipler tarafından tahliye edildi. Okul bahçesinde ilk müdahale işlemini ve ambulansla sevk senaryosu öğrencilere gösterildi. Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri tarafından yangınlara karşı önlem ve yangına ilk müdahale eğitimi verildi. Yanan bir tüpün öğrenciler tarafından söndürülme eğitiminin ardından tatbikat tamamlandı.

Tatbikata katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün "Bu tatbikatların ve eğitimler bizleri doğal afetlere, kazalara hazırlamakta çok önemli. Emek veren ekiplere, gönüllü olarak çalışan İl Milli Eğitim AKUB ekibine teşekkür ediyorum" dedi.