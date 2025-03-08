Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek Samsunspor, bu müsabakayı kayıpsız geçerek ligdeki 3.’lük koltuğundaki konumunu korumak istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’de yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, mücadele öncesi 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 47 puan topladı. Rakip filelere 41 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde 28 gol gördü. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş’ın 3 puan önünde üçüncü olarak yeni haftaya başlayan Samsunspor, -2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor’u sahasında yenmeyi hedefliyor.

2 eksik, 3 ceza sınırında

Kımızı-beyazlılarda müsabaka öncesinde 2 önemli eksik bulunuyor. Takımın stoper oyunucu Lubo Satka kas sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Ayrıca bu sezon skora en çok katkı yapan oyuncularından Carlo Holse de sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında kadroda olmayacak. Samsunspor’un Adana Demirspor karşılaşmasına kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Celil Yüksek, Kingsley Schindler, Soner Aydoğdu, Arbnor Muja ve Marius Mouandilmadji ilk 11’i ile çıkması bekleniyor.

Samsun temsilcisinde müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında 3 futbolcu bulunuyor. Orta saha Celil Yüksel, stoper Yunus Emre Çift ve kanat oyuncusu Arbnor Muja, Adana Demirspor müsabakasına 3’er sarı kartla çıkacaklar. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Samsunspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Uğur Sarı ile Erkan Akbulut yapacak.