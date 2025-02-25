TÜBİTAK tarafından düzenlenen “56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul-Asya Bölge Sergisi”nin açılışı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - 2025 yılında Türkiye geneli 22.586 projenin yer aldığı yarışmada, 1789 başvurunun yapıldığı İstanbul Asya Bölgesi’nde 12 alanda toplam 100 proje; görevli jüri üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bu alanda Sakarya’dan yapılan 600 proje başvurusu arasından Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nden 2, Sakarya Karasu Atatürk Anadolu Lisesi’nden 2, Sakarya Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi’nden 2 ve Sakarya Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu Lisesi’nden 1 olmak üzere toplamda 7 proje; bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

EĞİTİMİN YÜZYILI’NDA YENİ UFUKLAR AÇAN PROJELER DESTEKLENMELİ

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü düşünerek ve bilimsel argümanlardan yararlanarak sahip olduğu mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler olarak yetiştirilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini belirtti. Çağın ihtiyaçlarına uygun projelerin sergilendiği bir atmosferde bulunmaktan mutluluk duyduğunu, Eğitimin Yüzyılında seçkin yarışmalarda yer almaya hak kazanan projelerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Gençlerin projelerinin yeni ufuklar açtığını, ülkemizin ve insanlığın refahına katkı sağlayacak vizyonda olduğunu belirtti. Bölgede yarışan tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Bakırtaş, “Sakarya Maarif Ailesi”ni temsil eden gençleri ve onlara rehberlik eden danışman öğretmenleri de tebrik etti.

