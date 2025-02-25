’Mobilya’ denilince ilk akla gelen marka İstikbal; 2025 Koleksiyonu için hazırladığı lansman filmini duyurdu. ’Tarz dediğin böyle olur!’ mottosuyla yayınlanan film; İstikbal’in eşsiz şıklığını ve zarafetini

gözler önüne seriyor.

Kullanıcılarına sadece mobilya değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunan İstikbal’in yeni lansman filmi, markanın göz alıcı ürünlerini tanıtırken, yenilikçi ruhunu ve estetik anlayışını da bir kez daha ortaya koyuyor. Şıklığın ve zarafetin öncüsü İstikbal’in 2025 Koleksiyonu modern ve lüks tarzıyla öne çıkan Briella ile dikkat çekiyor. Her detayında estetik barındıran İstikbal tasarımları, modern dokunuşlar ve kalplere dokunan tasarımlarla evlere yepyeni bir soluk getirirken, her evi bir sanat eserine dönüştürmeye aday olacak. Lüksün zarif detaylara gizlendiği, konfor ve kaliteyi birlikte sunan Briella Konsept 2025 yılında Lansman filmi ve yeni sezon ürünleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.

Detaylı bilgiye ulaşmak için istikbal.com.tr ve İstikbal mağazaları ziyaret edilebilecek.