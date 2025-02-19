TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984’te Teknik Direktör Eray Gülay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Levent Bayraktar getirildi.

3. Lig’de kalma mücadelesini sürdüren Manisa temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 geçtiğimiz hafta yaptığı 10 transferin ardından şimdi de teknik direktör değişikliğine gitti. 2024-25 sezonuna Ömer Kaplan ile başlayan ancak kötü gidişat sebebiyle yollarını ayırıp, Eray Gülay’ı takımın başına getiren 7 Eylül Turgutlu 1984’te sezonun sona ermesine 10 maç kala bu defa da Gülay takımdan gitti. 7 Eylül Turgutlu 1984’ geçtiğimiz sezonlarda Hatayspor, Bandırmaspor ve Manisa FK’da da antrenör olarak görev yapan Levent Bayraktar ile anlaştı.