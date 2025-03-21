Erzurum’un Aşkale ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte dünyaya yeni gelen kuzuların anneleriyle 2 ay süren hasretleri sona erdi.

Aşkale ilçesi Ortabahçe köyünde bu yıl doğan kuzular anneleriyle buluştu. 7 yaşından bu yana hayvancılıkla uğraştığını ve işini çok sevdiğini söyleyen Abdulselam Burul (28), "En büyük hayalim veteriner olmaktı. Şu anda 5. sınıf öğrencisiyim. Hayvanlarımı çok seviyorum. Onları büyütüp beslemek en büyük mutluluğum. Bin 150 hayvanımız var şu anda. 7 dönüm arazide bu işi yapıyoruz. Babamdan gelen bir meslek. Devletimiz bizi destekliyor. Kışın buralarda hayvancılık yapmak zor. Kuzular yaklaşık 2 ay annelerinden uzak kalıyor. Buluşmaları da güzel anların yaşanmasına neden oluyor. Ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi gerek. Burada çok huzurluyuz ve herkesi köylere davet ediyorum. Devletimiz bu anlamda özellikle kadınlara ve gençlere ciddi manada destek vermektedir" dedi.