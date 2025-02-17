Kuva-yi Milliye’nin öncü isimlerinden, Kurtuluş Savaşı kahramanı Edremit Kaymakamı Köprülülü Şehit Hamdi Bey, şehadetinin 105. yılında düzenlenen törenle Balıkesir’in Edremit ilçesinde anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta "Akbaş Kahramanı" olarak andığı Köprülülü Hamdi Bey için, Edremit’te isminin verildiği Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda tören düzenlendi. Anma programında, Atatürk Anıtı’na Edremit Kaymakamlığı, 19. Komando Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Saniye Hüseyin Balya Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı yaparken, törene Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 19. Komando Tugayı Garnizon Komutan Vekili P. Alb. İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan Köprülülü Hamdi Bey, Kuva-yi Milliye hareketinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. İşgal güçlerine karşı verdiği mücadelede büyük başarılar kazanan Hamdi Bey, 1920 yılında düşman kuvvetleri tarafından pusuya düşürülerek şehit edilmişti.

Tören, duaların okunması ve katılımcıların Şehit Hamdi Bey’in anısına saygılarını sunmasıyla sona erdi.