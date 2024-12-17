Neşetiye İlkokulu’nun yenilenen ve Galatasaray’ın UEFA maçına giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt’un (9) adı verilen kütüphanenin gerçekleştirilen açılışında duygu dolu anlar yaşandı. Açılışı gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Minik Yiğit’in hatırasını ve adını her daim kalbimizde ve bu kütüphanede yaşatacağız" dedi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Neşetiye İlkokulu’ndaki kütüphane, İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin taraftar grubu tarafından yenilendi. Yenilenen kütüphaneye, Galatasaray-Tottenham maçına giderken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Kurt’un adı verildi. Yenileme çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kütüphanenin açılış töreninde, duygu dolu anlar yaşandı. Açılışı Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, taraftar grubunun temsilcileri, minik Yiğit’in ailesi yaptı. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olunamayan açılışın ardından kütüphaneyi gezen Başkan Zencirci, emeği geçenlere teşekkür ederek "Gözyaşlarımıza hakim olamadığımız duygu dolu, üzücü ve zor bir açılış oldu. Minik Yiğit’in hatırasını ve adını her daim kalbimizde ve bu kütüphanede yaşatacağız. Taraftar grubu oluşumuna emekleri ve bu anlamlı projeleri için sonsuz teşekkürlerimle" dedi.