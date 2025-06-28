Kütahya’nın tarihi Germiyan Sokağı’nda yer alan Sıtkı Olçar Çini Müzesi, şehrin yüzyıllara dayanan çini geleneğini yaşatmaya ve sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kütahya Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü çini ustası merhum Sıtkı Olçar’ın anısını yaşatmak amacıyla kurulan müze, hem tarihi bir değer hem de kültürel bir miras olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen müzenin açılışı, 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından yapıldı. Olçar ailesinin şartlı bağışıyla Kütahya Belediyesi’ne devredilen müze, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı özel müze statüsünde faaliyet gösteriyor.

Çini sanatına evrensel bir kimlik kazandırdı

2008 yılında UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanına layık görülen Sıtkı Olçar, Kütahya çinisini uluslararası sanat sahnesine taşıyan en önemli sanatçılardan biri olarak hafızalara kazındı. Geleneksel desenleri özgün yorumlarla birleştirerek modern formlara taşıyan Olçar, binlerce esere imza atarak çini sanatına evrensel bir kimlik kazandırdı. Sıtkı usta, 2010 yılında hayatını kaybetti.

Her bir eser Kütahya’nın tarihi, ruhu ve el sanatlarındaki ustalığını yansıtıyor

Bugün müze hem Olçar’ın eşsiz eserlerine hem de onun izinden giden kızı Nida Olçar’ın çağdaş çini tasarımlarına ev sahipliği yapıyor. Geleneksel el sanatlarını modern çizgilerle yeniden yorumlayan Nida Olçar, babasından devraldığı sanat atölyesinde çini kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.Müzeyi ziyaret edenler, Sıtkı Olçar’ın zarif işçiliğe sahip eserlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, aynı zamanda Nida Olçar’ın özgün çalışmalarıyla tanışma imkânı da elde ediyor. Sergilenen her bir eser, Kütahya’nın tarihi, ruhu ve el sanatlarındaki ustalığını yansıtıyor.

Sıtkı Olçar Çini Müzesi, Kütahya’nın kültürel hafızasını koruyan ve sanatla iç içe bir deneyim sunan nadide adreslerden biri olarak kente gelen tüm ziyaretçilere açık olmaya devam ediyor.