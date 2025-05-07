Türk Kızılay’ın 105. Genel Kurulu, Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurulda mevcut Başkan Fatma Meriç Yılmaz, yeniden seçilerek güven tazeledi.
Genel Başkan Yılmaz’ın listesinde Kütahyalı sürekli sarı basın kartı sahibi gazeteci Semra Tozaraydın da yer aldı.
Yeni yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor: Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık ve Mustafa Sarılar.
Tozaraydın, Kızılay’ın yeni yönetiminde görev almasının gurur verici olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA