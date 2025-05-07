Van’da spora ve sporcuya yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş parkuru ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) hazırlanan gençlere ücretsiz kurs imkânı sağlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin, birçok farklı dalda hayata geçirdiği ücretsiz kursları, gençlerin umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan ve Van Büyükşehir Belediyespor kulübünün koordinesinde uzman eğitmenlerce verilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) hazırlık kursları da yoğun ilgi görüyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda haftanın 5 günü akşam saatlerinde verilen kurstan yararlanmak isteyen adaylar, 0538 515 9340 numaralı hattan bilgi alabilecek.